Восстановление данных HDDprofi.ru

Центр восстановления данных

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Телефон +7 (495) 241-07-03
Адрес Москва, ул.Воронцовская 35Б к 2, 3 эт, 202 оф.
Метро Пролетарская/Крестьянская Застава

Восстановление данных с цифровых устройств – специализация компании HDDprofi. Инженеры компании HDDprofi профессионально восстановят файлы с жестких дисков (HDD), ssd, карт памяти (microSD, SD, CF), usb-flash, а так же с регистраторов и RAID массивов (NAS, серверов, СХД). Восстановить файлы возможно как после удаления или форматирования носителя, так и в случаях если жесткий диск упал, стучит, утонул, переехала машина или побывал в пожаре.

Бесплатная 15 минутная диагностика позволит инженеру установить неисправность и определить точную стоимость восстановления, которая уже не изменится, и сроки.

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Восстановление данных

Восстановление данных с жесткого диска

Жесткие диски

Восстановление данных с флешек

Флешки

Восстановление данных с ноутбука

Ноутбуки

Восстановление данных SSD

SSD

Восстановление данных с RAID

RAID массивы

Восстановление данных с устройств

Другие устройства

Инженеры компании HDDprofi ежегодно посещают конференции разработчика оборудования по восстановлению данных с жестких дисков, SSD и флешек, совершенствуют методики восстановления, разрабатывают программы для внутреннего использования в нестандартных случаях восстановления.

Оснащение компании профессиональным оборудованием для восстановления данных,  постоянно пополняемая база дисков-доноров, опыт инженеров по восстановлению с 2004 года и мотивация восстановить 100% потерянных файлов пользователя – веские аргументы обратиться в HDDpofi. Оплата за результат, которым вы довольны. Гарантируем! 

Комплекс PC-3000
ПАК PC3000
Съемники БМГ
Съемники голов
Чистая комната
Чистая комната
Замена БМГ
Стенд для работы с HDD
Съемники магнитных пластин
Съемники пластин
Ищите профессиональное восстановление данных?
Звоните!

+7 (495) 241-07-03

Консультация от инженера
Не выдумываем  проблемы
Учитываем пожелания заказчика
 Работа с нестандартными случаями
Обязательная демонстрация результата
Заинтересованность в успешном результате

Любой случай восстановления данных проходит в несколько этапов: консультация, диагностика, процесс восстановления, демонстрация результата и оплата, если результат восстановления вас устраивает. Любая дополнительная информация от вас касаемо вашего накопителя, какие файлы нужно восстановить, путь к важным данным помогает сократить сроки и стоимость восстановления данных.

Консультация

Наши специалисты ответят на любые вопросы.
Это займет пару минут и может помочь сберечь данные.

Диагностика

Бесплатная диагностика любого носителя информации.
В большинстве случаев занимает 15 минут.

Восстановление

Процесс может занимать от нескольких часов до нескольких дней.
Все зависит от неисправности и объема данных.

Проверка

По завершению работ мы продемонстрируем результат.
Это можно сделать в нашем офисе, либо удаленно.

Результат

Запись восстановленных данных на исправный носитель.
Осуществляется запись данных на предоставленный исправный носитель.

Восстановление данных любой сложности

SSD

Повреждение прошивки SSD

Неисправности HDD

Посторонние звуки HDD

Повреждение RAID массива

Развалился RAID массив

Бэд-блоки на жестком диске

Появление битых секторов

Выгорание электроники

Неисправность контроллера

Случайное форматирование

Форматирование носителя

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Стоимость восстановления данных

Часто задаваемые вопросы

Стоимость каждого случая на восстановление данных определяется в ходе диагностики, так как она отвечает на вопрос, что случилось с носителем информации и какой объем работ необходимо провести для извлечения файлов в каждом конкретном случае. Логические повреждения, работа вируса, повреждение микропрограммы накопителя, нечитаемые сектора (бэд-блоки), залипание блока магнитных головок (БМГ), клин двигателя, неисправность БМГ (жесткий диск стучит) – вот некоторые неисправности, которые определяются в ходе диагностики и от которых зависит стоимость работ по восстановлению данных.

Как-то исторически сложилось, что в компаниях по восстановлению данных диагностика накопителя для определения, что случилось и сколько будет стоить восстановление файлов, бесплатная. И мы не исключение. В нашей лаборатории вы можете провести бесплатную диагностику вашего накопителя и определить, сколько у нас будет стоить восстановить данные. Цена может отличаться от коллег-конкурентов, так что выбор остается за вами. По времени первоначальная диагностика занимает порядка 15 минут. В некоторых более сложных случаях время диагностики может быть увеличено до суток.

До окончания работ по восстановлению данных мы не можем точно сказать, какой объем данных будет восстановлен. И это не из-за нашего непрофессионализма, а чисто объективная реальность. Для нас каждый накопитель, с которого нам предстоит провести восстановление, выглядит как «черный ящик», содержимое которого нам неизвестно. Какие данные и сколько нам удалось восстановить, знаете только Вы, как пользователь проблемного накопителя. Да, в некоторых случаях мы можем сказать, что потерь при восстановлении не было. Например, починили/заменили контроллер на жестком диске, заменили блок головок и считали поверхность без единого бэд-блока в области данных, починили микропрограмму и диск сейчас читается как «новый» – в этих случаях мы можем говорить о 100 процентном восстановлении данных. Но бывало так, что до приведенных выше неисправностей, накопитель умудрялись отформатировать и тогда приходится проводить еще и программное восстановление, при котором могут быть потери.

Сроки восстановления, впрочем, как и стоимость, в большом проценте случаев определяются проблемой, которую надо решить. При разных неисправностях – разные сроки решения. Объективные причины, которые могут влиять на время выполнения заказа: скорость работы неисправного носителя информации (после проведения работ над восстановлением его временной работоспособности), наличие необходимых запасных частей, объем и количество восстанавливаемых файлов, очередь заказов, выбранного режима восстановления, а также объем накопителя (8Тб диск за пару часов не просканируешь). Но тем не менее в среднем в порядке живой очереди восстановление занимает 3-5 рабочих дней.

Ответить: «Да, конечно восстановим», – будет не совсем корректно. Возникает резонный вопрос «Почему?» Дело в том, что сфере восстановления данных многое зависит от состояния накопителя (жесткий диск: наличие запилов (повреждение поверхности магнитной пластины), количества нечитаемых секторов, отпечатков пальцев на поверхности пластин винчестера, объема перезаписанной информации поверх «старых» данных и пр.; флешки или карта памяти: износ ячеек микросхемы, трещины чипов микросхем памяти, перезапись данных, наличие известных контактов для чтения «монолитов» и пр.), от того «кто был первым» у этого накопителя в качестве специалиста. Потому что не все специалисты одинаковые. Наша основная задача – это восстановить максимум, что возможно именно в вашем случае, исходя их первоначальной ситуации. Оплата производится только за результат, который вас устроит, – хороший стимул для нас сделать все на высшем уровне и является своего рода гарантией. Другими словами, есть нужные данные после восстановления – есть оплатаданных нет и оплаты нет.

В большинстве случаев о восстановлении работоспособности диска речь вообще не идет, мы только извлекаем данные (восстанавливаем) с устройства. Да, если диск исправный и произошел просто логический сбой, то после восстановления и проверки данных “пациент” может быть отформатирован и использован в дальнейшем. Но процент дисков с логикой не такой большой, остальная часть заказов имеют неремонтопригодный диагноз и остается только восстановить данные на другой исправный носитель. Приведение диска во временное работоспособное состояние для извлечения данных с него на другой носитель – это и есть восстановление данных с проблемами диска по «физике» 

Довольно частый вопрос при обращении к нам за восстановлением. Из-за специфики сферы восстановления данных следует, что часто неважно, сколько данных нам нужно восстанавливать, так как основная задача — это реанимировать диск для доступа к данным, а сколько данных потом с него вычитывать может сказаться только на времени выполнения заказа, в некоторых случаях. Мы не восстанавливаем и не оцениваем ваши данные по мегабайтам или гигабайтам, стоимость зависит исключительно от объема работ и сложности решаемой задачи. Но предоставить подробную информацию о приоритетных файлах или каталогах будет не лишним. Это позволит в первую очередь скопировать именно их и повысит шансы на восстановление, так как время работы диска после его реанимации, в редких случаях, может быть непредсказуемым. Указанные приоритеты не ограничивают нас в выполнении заказа, типа мы восстановили только то, что указали и на этом – стоп работам. Конечно, мы стараемся восстановить с диска все данные, а вот забирать всё или выборочно – это решение за заказчиком.

Да, конечно. Мы восстанавливаем данные поломанного жесткого диска. Если под термином «поломанный» имеется в виду аппаратная неисправность винчестера. К ним, как правило, относятся – неисправность контроллера, отломанный USB у внешнего жесткого диска или флешки, нечитаемые сектора (бэд блоки), повреждения микропрограммы, стук внутри жесткого диска. Но есть некоторые случаи, когда восстановления данных невозможно в принципе – зацарапанная поверхность магнитного диска внутри винчестера, разбитый магнитных диск или оплавленный после пожара. А еще восстановление данных может быть невозможным из-за потери или повреждения ПЗУ на некоторых моделях жестких дисков, так как в ней содержатся уникальные данные этого диска.

Но может быть поломанным вы считаете диск с логическим проблемами: просит форматировать, пропали данные, файловая система RAW и пр. И с такими дисками мы тоже работаем и можем восстановить данные. Приносите диск на диагностику, чтобы оценить степень поломки вашего жесткого диска.

Если под «посмотреть» имеется ввиду сделать сразу диагностику, то ответ «Да!». Когда диск попадает к нам в лабораторию, то мы сначала у заказчика узнаем «анамнез» диска, и уже на его основе определяемся с методикой диагностики. Диагностика проводится в 99% случаях в течение 15 минут и бесплатная. А в 1% – время диагностики может быть увеличено до суток.

Весь F.A.Q.

Примеры восстановления данных

Восстановить данные RAID 6 из QNAP TS-421U

Восстановить данные RAID 6 из QNAP TS-421U

Восстановление Synology SA3200D

Восстановление данных с NAS Synology

Восстановление данных с NAS ASUSTOR

Восстановление данных RAID 5

Восстановление данных с WD My Passport

Восстановление файлов с диска WD

Восстановление данных WD ShareSpace

Восстановление данных WD ShareSpace

Восстановление данных сервера HP 3PAR

Восстановление данных сервера HP 3PAR

Наши контакты

Телефоны:
8-800-350-94-46
8-495-241-07-03

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г. Москва, ул.Воронцовская 35Бк2, 3 этаж, офис 202
ст. метро «Пролетарская»/«Крестьянская застава» (3 мин).

С понедельника по субботу с 10:00 до 19:00.

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