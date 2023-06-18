Восстановление данных

Довольно частый вопрос при обращении к нам за восстановлением. Из-за специфики сферы восстановления данных следует, что часто неважно, сколько данных нам нужно восстанавливать, так как основная задача — это реанимировать диск для доступа к данным, а сколько данных потом с него вычитывать может сказаться только на времени выполнения заказа, в некоторых случаях. Мы не восстанавливаем и не оцениваем ваши данные по мегабайтам или гигабайтам, стоимость зависит исключительно от объема работ и сложности решаемой задачи. Но предоставить подробную информацию о приоритетных файлах или каталогах будет не лишним. Это позволит в первую очередь скопировать именно их и повысит шансы на восстановление, так как время работы диска после его реанимации, в редких случаях, может быть непредсказуемым. Указанные приоритеты не ограничивают нас в выполнении заказа, типа мы восстановили только то, что указали и на этом – стоп работам. Конечно, мы стараемся восстановить с диска все данные, а вот забирать всё или выборочно – это решение за заказчиком.