Центр восстановления данных
Восстановление данных с цифровых устройств – специализация компании HDDprofi. Инженеры компании HDDprofi профессионально восстановят файлы с жестких дисков (HDD), ssd, карт памяти (microSD, SD, CF), usb-flash, а так же с регистраторов и RAID массивов (NAS, серверов, СХД). Восстановить файлы возможно как после удаления или форматирования носителя, так и в случаях если жесткий диск упал, стучит, утонул, переехала машина или побывал в пожаре.
Бесплатная 15 минутная диагностика позволит инженеру установить неисправность и определить точную стоимость восстановления, которая уже не изменится, и сроки.
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Инженеры компании HDDprofi ежегодно посещают конференции разработчика оборудования по восстановлению данных с жестких дисков, SSD и флешек, совершенствуют методики восстановления, разрабатывают программы для внутреннего использования в нестандартных случаях восстановления.
Оснащение компании профессиональным оборудованием для восстановления данных, постоянно пополняемая база дисков-доноров, опыт инженеров по восстановлению с 2004 года и мотивация восстановить 100% потерянных файлов пользователя – веские аргументы обратиться в HDDpofi. Оплата за результат, которым вы довольны. Гарантируем!
Консультация от инженера
Не выдумываем проблемы
Учитываем пожелания заказчика
Работа с нестандартными случаями
Обязательная демонстрация результата
Заинтересованность в успешном результате
Любой случай восстановления данных проходит в несколько этапов: консультация, диагностика, процесс восстановления, демонстрация результата и оплата, если результат восстановления вас устраивает. Любая дополнительная информация от вас касаемо вашего накопителя, какие файлы нужно восстановить, путь к важным данным помогает сократить сроки и стоимость восстановления данных.
Восстановление данных с жесткого диска при форматировании, удалении файлов, выгорании контроллера, неисправности головок, залипании головок, клине двигателя, битых секторах, повреждении прошивки и т.д
Восстановление данных с SSD при выгорании контроллера, поломки USB разъема, битых секторах, повреждении прошивки и т.д
Восстановление данных с СХД, сервера, NAS, SAN, Qnap, Synology, сетевого хранилища, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10 и другие. *За каждый диск.
Восстановление данных с ноутбука после переустановки ОС, форматирования, удаления, поломки диска и т.д
Поломки разъема, неисправности контроллера, форматирования, удаления и т.д.
Неисправность разъема, выгорание контроллера, сбой файловой системы, форматирование, падение внешнего диска и т.д.
После неудачного восстановления, после переустановки windows, программного сбоя и т.д.
Стоимость каждого случая на восстановление данных определяется в ходе диагностики, так как она отвечает на вопрос, что случилось с носителем информации и какой объем работ необходимо провести для извлечения файлов в каждом конкретном случае. Логические повреждения, работа вируса, повреждение микропрограммы накопителя, нечитаемые сектора (бэд-блоки), залипание блока магнитных головок (БМГ), клин двигателя, неисправность БМГ (жесткий диск стучит) – вот некоторые неисправности, которые определяются в ходе диагностики и от которых зависит стоимость работ по восстановлению данных.
Как-то исторически сложилось, что в компаниях по восстановлению данных диагностика накопителя для определения, что случилось и сколько будет стоить восстановление файлов, бесплатная. И мы не исключение. В нашей лаборатории вы можете провести бесплатную диагностику вашего накопителя и определить, сколько у нас будет стоить восстановить данные. Цена может отличаться от коллег-конкурентов, так что выбор остается за вами. По времени первоначальная диагностика занимает порядка 15 минут. В некоторых более сложных случаях время диагностики может быть увеличено до суток.
До окончания работ по восстановлению данных мы не можем точно сказать, какой объем данных будет восстановлен. И это не из-за нашего непрофессионализма, а чисто объективная реальность. Для нас каждый накопитель, с которого нам предстоит провести восстановление, выглядит как «черный ящик», содержимое которого нам неизвестно. Какие данные и сколько нам удалось восстановить, знаете только Вы, как пользователь проблемного накопителя. Да, в некоторых случаях мы можем сказать, что потерь при восстановлении не было. Например, починили/заменили контроллер на жестком диске, заменили блок головок и считали поверхность без единого бэд-блока в области данных, починили микропрограмму и диск сейчас читается как «новый» – в этих случаях мы можем говорить о 100 процентном восстановлении данных. Но бывало так, что до приведенных выше неисправностей, накопитель умудрялись отформатировать и тогда приходится проводить еще и программное восстановление, при котором могут быть потери.
Сроки восстановления, впрочем, как и стоимость, в большом проценте случаев определяются проблемой, которую надо решить. При разных неисправностях – разные сроки решения. Объективные причины, которые могут влиять на время выполнения заказа: скорость работы неисправного носителя информации (после проведения работ над восстановлением его временной работоспособности), наличие необходимых запасных частей, объем и количество восстанавливаемых файлов, очередь заказов, выбранного режима восстановления, а также объем накопителя (8Тб диск за пару часов не просканируешь). Но тем не менее в среднем в порядке живой очереди восстановление занимает 3-5 рабочих дней.
Ответить: «Да, конечно восстановим», – будет не совсем корректно. Возникает резонный вопрос «Почему?» Дело в том, что сфере восстановления данных многое зависит от состояния накопителя (жесткий диск: наличие запилов (повреждение поверхности магнитной пластины), количества нечитаемых секторов, отпечатков пальцев на поверхности пластин винчестера, объема перезаписанной информации поверх «старых» данных и пр.; флешки или карта памяти: износ ячеек микросхемы, трещины чипов микросхем памяти, перезапись данных, наличие известных контактов для чтения «монолитов» и пр.), от того «кто был первым» у этого накопителя в качестве специалиста. Потому что не все специалисты одинаковые. Наша основная задача – это восстановить максимум, что возможно именно в вашем случае, исходя их первоначальной ситуации. Оплата производится только за результат, который вас устроит, – хороший стимул для нас сделать все на высшем уровне и является своего рода гарантией. Другими словами, есть нужные данные после восстановления – есть оплата, данных нет и оплаты нет.
В большинстве случаев о восстановлении работоспособности диска речь вообще не идет, мы только извлекаем данные (восстанавливаем) с устройства. Да, если диск исправный и произошел просто логический сбой, то после восстановления и проверки данных “пациент” может быть отформатирован и использован в дальнейшем. Но процент дисков с логикой не такой большой, остальная часть заказов имеют неремонтопригодный диагноз и остается только восстановить данные на другой исправный носитель. Приведение диска во временное работоспособное состояние для извлечения данных с него на другой носитель – это и есть восстановление данных с проблемами диска по «физике»
Довольно частый вопрос при обращении к нам за восстановлением. Из-за специфики сферы восстановления данных следует, что часто неважно, сколько данных нам нужно восстанавливать, так как основная задача — это реанимировать диск для доступа к данным, а сколько данных потом с него вычитывать может сказаться только на времени выполнения заказа, в некоторых случаях. Мы не восстанавливаем и не оцениваем ваши данные по мегабайтам или гигабайтам, стоимость зависит исключительно от объема работ и сложности решаемой задачи. Но предоставить подробную информацию о приоритетных файлах или каталогах будет не лишним. Это позволит в первую очередь скопировать именно их и повысит шансы на восстановление, так как время работы диска после его реанимации, в редких случаях, может быть непредсказуемым. Указанные приоритеты не ограничивают нас в выполнении заказа, типа мы восстановили только то, что указали и на этом – стоп работам. Конечно, мы стараемся восстановить с диска все данные, а вот забирать всё или выборочно – это решение за заказчиком.
Да, конечно. Мы восстанавливаем данные поломанного жесткого диска. Если под термином «поломанный» имеется в виду аппаратная неисправность винчестера. К ним, как правило, относятся – неисправность контроллера, отломанный USB у внешнего жесткого диска или флешки, нечитаемые сектора (бэд блоки), повреждения микропрограммы, стук внутри жесткого диска. Но есть некоторые случаи, когда восстановления данных невозможно в принципе – зацарапанная поверхность магнитного диска внутри винчестера, разбитый магнитных диск или оплавленный после пожара. А еще восстановление данных может быть невозможным из-за потери или повреждения ПЗУ на некоторых моделях жестких дисков, так как в ней содержатся уникальные данные этого диска.
Но может быть поломанным вы считаете диск с логическим проблемами: просит форматировать, пропали данные, файловая система RAW и пр. И с такими дисками мы тоже работаем и можем восстановить данные. Приносите диск на диагностику, чтобы оценить степень поломки вашего жесткого диска.
Если под «посмотреть» имеется ввиду сделать сразу диагностику, то ответ «Да!». Когда диск попадает к нам в лабораторию, то мы сначала у заказчика узнаем «анамнез» диска, и уже на его основе определяемся с методикой диагностики. Диагностика проводится в 99% случаях в течение 15 минут и бесплатная. А в 1% – время диагностики может быть увеличено до суток.
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